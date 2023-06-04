沒想到還能看見「23點」大國男兒版的〈Mirotic〉！現身女演員崔呈媛婚禮與新郎合舞逼哭人家

《PEAK TIME》化名「23點」的大國男兒Karam、仁俊與Jay（藍俊奐），因演唱東方神起〈魔咒－Mirotic〉一炮而紅，可惜在決賽前夕退賽，無緣進入TOP6帶給觀眾更多驚豔表演。

藍俊奐近日在韓國首爾舉行見面會，未來也將在日本橫濱與大阪、台灣台北舉行，不過礙於版權關係，雖然有演唱〈Mirotic〉的環節，但禁止觀眾拍攝，所以如果不去見面會是聽不見看不見藍俊奐版本的〈Mirotic〉，只能在YouTube重溫節目版本。



沒想到，昨（4）日藍俊奐出席了Karam摯友、女演員崔呈媛的婚禮，三人與男演員文智厚（前男團A-Jax成員）還有新郎合體跳了五人版〈Mirotic〉，不僅嗨翻現場還逼哭新娘崔呈媛。



崔呈媛和Karam目前正組合團體「YC family」，在TikTok演出各種短劇頗受歡迎，擁340萬粉絲。在Karam身陷私生活遭非議重新面對大眾後，崔呈媛曾在Karam的發文按讚並留言拍手符號給予支持。此次Karam攜隊友、文智厚與新郎給予崔呈媛驚喜，崔呈媛當場感動落淚外，後來也在IG分享因為不知道丈夫偷偷練習，所以哭了，還說「Karam哥哥第一次看到我哭……我變得很懦弱TT 上年紀了」。



下一篇限時動態崔呈媛便分享23點〈Mirotic〉相關短片，該短片上主副標題寫「繼英雄在中之後，首次看見的完美Mirotic導入;;」、「哇，閉上眼睛聽的話就是英雄在中…」，崔呈媛寫下：「我特別喜歡這個……聲音與舞蹈同時都很完美……而且很久沒看到這個組合了……還是最要好的哥哥（哭臉+笑臉）。」和Karam好交情表露無遺。



趁著限時動態還沒過期，快到新娘崔呈媛的IG欣賞藍俊奐、文智厚與新郎的〈Mirotic〉吧！

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