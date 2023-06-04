Rain喊話金鍾國少運動「以免折壽」！寫給未來大嫂：「如果他在外面洗澡，一定是去玩鐵了」

金鍾國的回應根本crazy~話說回來Rain也是健身狂人，有資格對金鍾國碎碎唸嗎XD

Rain上月25日在個人IG分享和金鍾國的對話，讓不少網友笑翻。 Rain先是傳給金鍾國一則新聞「肌肉運動做太多反而提高死亡風險？」 ，留言說：「大哥，現在該減少一點了……」

沒想到金鍾國竟回覆：「哈哈哈，我寧願早死。」 Rain堅持勸阻：「那麼至少減到一天（運動）一次吧！切拜。」 金鍾國略帶敷衍地表示：「呵呵，好，我試試吧……」



Rain公開這段對話時還留言寫下了對金鍾國未來夫人的一段話，語重心長拜託她理解金鍾國：「致未來大嫂……我們大哥把蛋白粉當飯吃的時候，請諒解。 我們大哥每晚消失2小時的時候，請體諒他正在健身房玩鐵。 我們大哥中秋新年過節時說要出門一趟的時候……望知悉他是在和我一起玩鐵。 如果思考他在神水邊的話，請當做是我。跟我們大哥牽手的時候如果感覺像摸到烏龜殼，也敬請諒解。 如果我們打個突然不知在哪洗了個澡回家，請這樣想：他是去玩鐵了啊。」



雖然Rain嘴上這樣講，其實他也是出名的自我管理達人，出道20多年一直保持著8塊腹肌好身材，現在也會每天運動兩次。 今年4月他在IG限動PO出健檢結果，裡面竟然寫著「體重偏高、請規律運動健康飲食」，令他十分不解：「我該進選手村還是換個職業呢.……每天運動兩次耶，是不是機器出錯了……」



粉絲們看到Rain對金鍾國的忠告後紛紛留言：「哥，您也不遑多讓哦」、「哥也減少一些吧」、「誰在勸誰少運動啦」XD



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