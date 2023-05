忙內保護隊！LE SSERAFIM《音樂銀行》上班路：老么和她的4名姊姊保鑣

LE SSERAFIM這次《音樂銀行》(Music Bank)上班路是有備而來!

K-POP上演5月女團大戰,IVE、aespa、LE SSERAFIM、(G)I-DLE重磅回歸,粉絲和樂迷們的耳朵有福了!LE SSERAFIM帶來的是首張正規專輯《UNFORGIVEN》,同名主打歌《UNFORGIVEN》據悉取樣自知名美國西部電影《黃昏三鏢客》(The Good, the bad and the ugly)的主題曲,傳達擺脫世界所定下的規則,走出自己的路的訊息。 日前5名成員前去《音樂銀行》打歌,大家很懂得這檔節目的傳統,以獨特的造型走出自己的路(笑)。

LE SSERAFIM本次上班路的主題是「忙內和她的4名保鏢」,老幺洪恩採打扮精緻,穿著黑白色系的小禮裙,腳踩高跟鞋,營造出當紅女愛豆的氛圍。 4名姐姐則變身為女保鏢,她們穿著黑色的西服,戴著墨鏡,很專業地把恩採圍在中間,一隻手伸向老幺,一隻手按住耳朵像是在聆聽耳麥里的指示一樣,慢慢護送著她前行。 在姐姐們的保護之下,恩採不時露出害羞的笑容。 這組照片看得網友們忍不住大笑,紛紛留言稱:「這群妹控」、「哈哈哈哈哈,我真的以為是女保鏢們」、「恩採小公主」、「這群女生也太可愛了吧」、「忙內保護大隊」等。



르세라핌 뮤뱅 출근길 뭐야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nGhuZdyfU0 — 사또밥 (@FIM_YJ) May 12, 2023

오늘자 르세라핌 뮤뱅 출근길 컨셉

막내 은채를 지키는 4명의 보디가드 언니들 pic.twitter.com/bdjgkm9j5y — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 12, 2023

LE SSERAFIM首張正規專輯《UNFORGIVEN》成績不俗,發行當天售出102萬4034張,登上了每日唱片排行榜(5月2日)的冠軍寶座,打破了K-POP女團紀錄。

