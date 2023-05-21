忙内保护队！LE SSERAFIM《音乐银行》上班路：老么和她的4名姊姊保镳

LE SSERAFIM这次《音乐银行》（Music Bank）上班路是有备而来！

K-POP上演5月女团大战，IVE、aespa、LE SSERAFIM、（G）I-DLE重磅回归，粉丝和乐迷们的耳朵有福了！LE SSERAFIM带来的是首张正规专辑《UNFORGIVEN》，同名主打歌《UNFORGIVEN》据悉取样自知名美国西部电影《黄昏三镖客》（The Good， the bad and the ugly）的主题曲，传达摆脱世界所定下的规则，走出自己的路的讯息。 日前5名成员前去《音乐银行》打歌，大家很懂得这档节目的传统，以独特的造型走出自己的路（笑）。

LE SSERAFIM本次上班路的主题是「忙内和她的4名保镖」，老幺洪恩采打扮精致，穿著黑白色系的小礼裙，脚踩高跟鞋，营造出当红女爱豆的氛围。 4名姐姐则变身为女保镖，她们穿著黑色的西服，戴著墨镜，很专业地把恩采围在中间，一只手伸向老幺，一只手按住耳朵像是在聆听耳麦里的指示一样，慢慢护送著她前行。 在姐姐们的保护之下，恩采不时露出害羞的笑容。 这组照片看得网友们忍不住大笑，纷纷留言称：「这群妹控」、「哈哈哈哈哈，我真的以为是女保镖们」、「恩采小公主」、「这群女生也太可爱了吧」、「忙内保护大队」等。



르세라핌 뮤뱅 출근길 뭐야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nGhuZdyfU0 — 사또밥 (@FIM_YJ) May 12, 2023

오늘자 르세라핌 뮤뱅 출근길 컨셉

막내 은채를 지키는 4명의 보디가드 언니들 pic.twitter.com/bdjgkm9j5y — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) May 12, 2023

LE SSERAFIM首张正规专辑《UNFORGIVEN》成绩不俗，发行当天售出102万4034张，登上了每日唱片排行榜（5月2日）的冠军宝座，打破了K-POP女团纪录。

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