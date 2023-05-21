【韓網熱帖】如果你們成了有錢人最想做什麼？

大家都想變有錢人吧，有錢之後最想做什麼呢？ 應該會很想買房子、買車吧，點進內文看看韓國網友的願望是什麼吧！

▼韓國網友評論：

1. view非常好的房子、世界旅行、盡情學習、培養興趣愛好

2. 有一棟3層的房子，和父母、歐巴一起生活，給爸爸買新車，給自己買新車，有可以40歲之前退休的收入和資產，爸媽不需要再擔心錢的問題，和家人們一起去世界旅行，不必再因為錢而生氣

3. 好房子、不需要工作的生活、不需要為錢擔心的興趣愛好和旅行，安樂的老年計劃

4. 不要考慮價錢買下所有喜歡的作家的書籍

5. 旅行和救助流浪犬

6. 我先點份炸雞再慢慢想

7. 建立自己的工作室，每天只工作4小時，下班就開車去兜風

8. 我不喜歡車，只想隨心所欲地玩樂，直到死都不用擔心沒錢

9. 想讓媽媽不要再為錢擔心

10. 買棟樓然後委託附近的仲介公司租出去，之後我就可以開心的追星了！

#有錢人

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/2806886874

圖： jtbc《財閥家的小兒子》劇照

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