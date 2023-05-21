兩部劇都在下月（6月）17日首播！李俊昊&潤娥 JTBC《King the Land》 V.S 申惠善&安普賢 tvN《今生也請多指教》

兩部作品小編都很期待呢！各位有想好要先看哪部嗎？

週末劇競爭激烈，下月（6月）17日起要換上新檔期，由JTBC《King the Land》對打tvN《今生也請多指教》。

▲‎《King the Land》‎：李俊昊、潤娥等主演

描述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「千莎朗」相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。

李俊昊飾演國王酒店的本部長「具元」，天資聰明和與生俱來的領袖風範，能力出眾又充滿魅力，但戀愛細胞為零。為了尋找母親回憶而成為酒店本部長，遇見與自己性格完全相反的職員千莎朗。無法忍受虛假笑容的他，和這個女人相處不來、經常起衝突。

潤娥飾演國王酒店的優秀職員「千莎朗」，童年的美好回憶讓她致力於在工作上，目標是用開朗笑容給顧客們完美的服務。一路從基層職員靠實力不斷晉升到為VVIP服務的傳說級人物，成為擁有美麗微笑和卓越能力的酒店經理，夢想著以自己完美的服務帶給客人們幸福的回憶，卻在碰到具元後事事變得非常不順利。

▲《今生也請多指教》‎：申惠善、安普賢等主演

改編自高人氣同名網漫，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的「潘知音」，一定要見到「文瑞夏」而展開的魯莽轉世羅曼史。

申惠善飾演有能力的職業女性「潘知音」，她憑藉前世的記憶和經驗，成爲備受期待的人才。但是，她關心的只有與文瑞夏的重逢，最大的競爭對手就是前世的自己「尹珠媛」。

安普賢飾演「文瑞夏」，童年因初戀尹珠媛發生死亡車禍，因此留下嚴重的心理創傷，多年來只要這個心理創傷被觸發，就會出現一些症狀。另外，安普賢為了更貼近原著角色，為戲減重8公斤。

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