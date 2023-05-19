BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎散步時身後跟著一名疑似工作人員的男性！網友調侃：快給他加班費～

數次傳出傳出的防彈少年團V和BLACKPINK Jennie「巴黎目擊談」掀起熱議。

從去年開始V和Jennie已經多次被爆正在戀愛中，因YG娛樂和BIGHIT緘口不提更令粉絲好奇。 日前又有外國網友po出V和Jennie手牽手在巴黎街頭漫步的影片，再一次在全球粉絲間引爆熱議。 爆料的網友寫道「在愛情之都巴黎手牽手散步的泰亨和Jennie」，兩人在深夜漫步在巴黎河畔，場面甜蜜又溫馨。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

於此同時不少網友關注到了他們身邊的神秘男士，他穿了一件白色夾克，背著一個小包，一邊看手機一邊保持著一段距離緊緊跟在V和Jennie身後，不少粉絲猜測該名男性可能是V或Jennie身邊的工作人員，眾人紛紛留言調侃：「如果是工作人員的話，記得付加班費」、「工作人員永遠處在追星第一線」、「 可能因為時間太晚了，考慮到安全問題才有工作人員陪同」等。



對於這次傳出的V和Jennie的傳出，YG娛樂和BIGHIT僅回應「難以確認」，之後再無任何聲明。 與不久前Jennie隊友Rosé和演員姜棟元傳傳時先稱「藝人私生活難以確認」後又改口「傳聞並非事實」的態度完全不同。

此外，V於15日飛往巴黎參加某時尚品牌的官方活動，而Jennie則帶著銀幕處女作《The Idol》於22日踏上坎城影展的紅毯。

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