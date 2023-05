BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎散步時身後跟著一名疑似工作人員的男性！網友調侃：快給他加班費～

數次傳出傳出的防彈少年團V和BLACKPINK Jennie「巴黎目擊談」掀起熱議。

從去年開始V和Jennie已經多次被爆正在戀愛中,因YG娛樂和BIGHIT緘口不提更令粉絲好奇。 日前又有外國網友po出V和Jennie手牽手在巴黎街頭漫步的影片,再一次在全球粉絲間引爆熱議。 爆料的網友寫道「在愛情之都巴黎手牽手散步的泰亨和Jennie」,兩人在深夜漫步在巴黎河畔,場面甜蜜又溫馨。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ