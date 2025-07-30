BLACKPINK Jennie 被任命為首爾觀光名譽宣傳大使！首支影片「月兔篇」令人期待～

人氣女團 BLACKPINK 成員 Jennie 被選定為 2025 年首爾觀光名譽宣傳大使。

近日，首爾市與首爾觀光財團表示：「已任命 Jennie 為 2025 年度首爾觀光名譽宣傳大使。」

Jennie 平時曾多次表達對首爾的熱愛，稱「首爾對我而言是靈感之都」、「首爾的感性正是我的風格」。對此，首爾市表示：「透過此次活動，期盼展現出高雅且具感官魅力的首爾形象，與 Jennie 的魅力完美融合。」



本次宣傳活動以「在首爾，一切理所當然」為主題，透過富有感官美學的影像呈現首爾所展開的無限故事。首支公開的「月兔篇」影片中，Jennie 將探訪景福宮、Nodeul 島、聖水洞等首爾各地的景點。



第二支影片「Seoul City」則運用 Jennie 首張個人正規專輯《Ruby》收錄曲〈Seoul City〉作為背景音樂，展現 Jennie 與首爾之間的特別協同效應。影片中，Jennie 將身著以現代方式詮釋韓國之美的傳統工藝技法「두석（豆錫）」裝飾的禮服登場。



此次首爾觀光宣傳影片將透過美國、澳洲等海外主要城市的高影響力戶外媒體播出，同時也會透過 NBC Universal 等全球電視頻道，擴散至美洲、歐洲、亞洲等全世界，一起感受首爾之美。

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