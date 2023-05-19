韓軍隊20代女中尉違規追星BTS Jin！擅離部隊接種疫苗「共處兩小時」，歸隊後炫耀：「他覺得好痛呢」

據韓媒BetaNews獨家報道，韓國軍隊一名女中尉出於對防彈少年團Jin的私心，在執勤時間擅自離隊、駕車30分鐘潛入Jin所在部隊，為其接種疫苗並相處2個小時，消息曝光立即引起韓網震驚。

Jin去年12月入伍，目前在京畿漣川郡陸軍第5師團的新兵教育隊擔任助教。 據舉報者透露，第28師團幹部A中尉（20代女，看護將校）今年1月驅車30分鐘來到Jin的部隊，利用與Jin所在部隊看護將校D中尉的私人交情靠近Jin，從下午1點30分至3點30分在新兵教育隊醫務室為Jin接種了流行性出血熱第2針疫苗。 返回部隊後，A中尉還向周圍人分享當時的回憶：「防彈少年團Jin覺得好痛呢。」



據悉A中尉離開執勤崗位前並沒有向上級報告，根據軍事刑法可處1年以下有期徒刑或罰款。 此外，A中尉與D中尉通話時得知第5師團缺乏特定藥品，便承諾將自己部隊的鎮痛藥帶過去，亦存在外洩藥物嫌疑。

第5師團和第5軍團憲兵已在今年3月底開始聯手調查，但直到最近A中尉都未受到任何處罰。 有批評聲音認為，韓國處於尚未正式結束戰爭的停戰狀態，竟發生野戰部隊軍人擅離職守、外洩藥品的事件，被敵方聽到豈不笑掉大牙。

韓網友也覺得超扯：「我看了什麼...」、「她瘋了嗎？」 、「雞皮疙瘩，太恐怖」、「氣得我發抖」、「Jin太可憐，為什麼在軍隊裡還要忍受私生這種事」、「看了半天才理解，完全超越想像」、「當藝人真的好難」、「她究竟給Jin注射了什麼？ 一定要調查清楚、嚴厲懲罰」。



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