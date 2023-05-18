《浪漫醫生金師傅3》醫療疏失、脫北者「7個故事」點出人性最真實的樣貌！第二季的「她」驚喜出演

Disney+韓劇《浪漫醫生金師傅3》由韓石圭、安孝燮、李聖經、金柱憲等原班人馬回歸，在第5、6集中「外傷醫學中心」正式啟用試營運，傷患獲得更好設備治療，但原本在石垣醫院的醫生護士被區分為石垣急診室與外傷中心兩部分支援，壓力也隨之襲來。金師傅（韓石圭 飾）和外傷中心主任車鎮萬醫生（李璟榮 飾）成為了重要角色，除了兩人對醫療與人命價值的認知戰之外，第三季的各式案件同樣觸動觀眾內心，「石垣醫院」發生的故事總可以細膩傳達人性最真實的樣貌，讓觀眾站在不同的立場與角度思考，追劇的同時也一起學習成長！







1.首播的脫北者船難槍傷事件！政治與醫療的兩難

第三季的首播就以聲勢浩大的船難登場，脫北者乘坐偷渡船遭遇嚴重槍傷，金師傅與徐宇鎮醫生、車恩彩醫生等人全力救援，卻遭遇高層阻撓。為了讓南北韓高層會議順利舉行，上層下令必須將脫北者遣送回北韓，但金師傅只著重在救活患者，最後金師傅告訴徐宇鎮：「雖然常常在責任與現實之間迷惘，但我們醫生要做的事，就是盡我們所能去完成就好了。」或許金師傅想要表達的是，所有事件的選擇都沒有絕對的對錯，我們只要在當下竭盡所能就好了。而韓國實際上曾在2017年發生一起北韓軍人脫北遭受槍擊，性命垂危倒臥在南韓國土，最後由南韓醫生主刀救回一命的真實案件。



2.親眼所見不見得就是事實真相！滑雪國手與火災的省思

醫生不能挑選病患，不管今天是殺人犯、家人還是總統，都得一視同仁來做治療。在《浪漫醫生金師傅3》常常傳遞這樣的訊息，徐宇鎮醫生讓裝病的滑雪國手出院離開，之後國手卻因為心理壓力發生意外再次來到急診室，徐宇鎮醫生雖感到自責，但身為醫生該做的是診斷而非預判，只能在當下做出認為最適合的診斷；而火災事件，張東華醫生（李新英 飾）因為一位阿姨疑似是縱火犯而對治療產生偏見與遲疑，但最後卻發現事實並非如此。醫生不能因為病患的身份做出差別待遇，而有時候親眼所見的也不見得就是事實真相。在這兩起個案中，除了眼見不一定為憑，更深刻的感受是家屬與現實的描摹，如果躺在病床上的是你，你是否會為了救活家人而不顧一切？





3.沉重的「死亡時間」⋯醫生也很難面對生離死別

在第5集中，急診室突然來了一對誤飲農藥的父子，而患者因傷勢太嚴重而導致心室顫動，雖然幾位醫生持續進行了許久的心肺復甦，但仍宣告回天乏術。身為醫生，最大的使命是拯救生命，但當到了必須宣佈病患死亡時間的時刻，或許雅凜醫生對東醫生所說的話，也道出了醫生們心聲：「就算已經經歷好多年，但還是無法習慣，我覺得宣布死亡時間是最難的事了。」有時候我們往往忘了醫生也是人，面對生離死別對他們來說也是很痛苦的事。



4.議員兒子意外過世，外傷中心造成的醫療疏失

外傷中心來了三位交通事故的傷患，其中兩位傷勢嚴重，性命垂危，醫生們馬上搶救兩位傷患，而其中一位男高中生無明顯外傷，並告訴醫生自己沒有不舒服，於是被送到觀察室，護理師也有通知醫生還有該名傷患，但因為外傷中心急診室裡人手不足，而導致醫生忘記到觀察室檢查該名學生症狀，當巡視醫生發現時，學生已經心跳停止多時，最後不幸死亡。大家都知道醫護人員總是處在高壓高風險的環境之中，當一時的疏失造成過失，身為旁觀者的你，會如何究責這一起悲劇？是和車教授一樣站在替醫生著想的立場辯護？或是家屬的立場控訴醫師過失殺人？隨著這起案件的發生，似乎也為石垣醫院埋下了一顆未爆彈。





5.鄭醫生長時間的高壓工作，work, life & family 陷入三難平衡

鄭醫生正因為醫療疏失的問題相當內疚，這時妻子卻來電表示聯繫不上女兒，後來發現女兒自己搭客運來「石垣醫院」找爸爸，金師傅才知道鄭醫生原來已經和妻子分居一年了。多少夫妻在婚後忙碌於工作，導致彼此的感情漸行漸遠，特別是醫生，每天都有處理不完的病患，連睡覺的時間都不夠了，更別說多花時間陪伴遠在首爾居住的老婆和女兒。面臨工作家庭蠟燭兩頭燒，鄭醫生會如何處理呢？這次的醫療疏失會不會對鄭醫生造成很大的打擊和影響？



6.第三季小彩蛋，「第二季」消防員媽媽驚喜登場！

第三季許多故事線也與第二季相關，最讓觀眾驚喜的，莫過於宇鎮和消防員媽媽的這一段了！第二季改編自真實事件的「消防員被醉客毆打導致腦死」案件，最後消防員不幸離世，媽媽也履行了她生前器官捐贈的願望，這一段當時不知道感動了多少人。在第三季，宇鎮來到消防員媽媽的餐廳，媽媽還關心他和車恩彩醫生的近況，親切地表示如果需要的話，她可以假裝是宇鎮的媽媽，兩人的互動太溫馨可愛！



7.「加濕器受害者」成為外傷中心的新考驗

一位車禍傷患送醫時發現有氣喘、肺纖維化、還有肺動脈高血壓，傷勢嚴重還增加了手術的困難度，而金師傅還發現，這位宥琳是12年前的加濕器受害者，所以才有氣喘疾病，即使手術了，還是得進行肺移植才能活下去。加濕器案件，當年就是由車鎮萬醫生開立診斷證明，而12年過去，必須由車鎮萬醫生來進行肺移植手術，這場手術不只攸關宥琳的性命，也是車鎮萬醫生穩固自己在「外傷中心」地位的關鍵！期待第7集和所有醫生一起觀摩這場精彩手術！

《浪漫醫生金師傅3》Disney+ 獨家播出，每周五六22:30上架新集數

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