BTS V & BLACKPINK Jennie巴黎散步时身后跟著一名疑似工作人员的男性！网友调侃：快给他加班费～

数次传出传出的防弹少年团V和BLACKPINK Jennie「巴黎目击谈」掀起热议。

从去年开始V和Jennie已经多次被爆正在恋爱中，因YG娱乐和BIGHIT缄口不提更令粉丝好奇。 日前又有外国网友po出V和Jennie手牵手在巴黎街头漫步的影片，再一次在全球粉丝间引爆热议。 爆料的网友写道「在爱情之都巴黎手牵手散步的泰亨和Jennie」，两人在深夜漫步在巴黎河畔，场面甜蜜又温馨。



Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

於此同时不少网友关注到了他们身边的神秘男士，他穿了一件白色夹克，背著一个小包，一边看手机一边保持著一段距离紧紧跟在V和Jennie身后，不少粉丝猜测该名男性可能是V或Jennie身边的工作人员，众人纷纷留言调侃：「如果是工作人员的话，记得付加班费」、「工作人员永远处在追星第一线」、「 可能因为时间太晚了，考虑到安全问题才有工作人员陪同」等。



对於这次传出的V和Jennie的传出，YG娱乐和BIGHIT仅回应「难以确认」，之后再无任何声明。 与不久前Jennie队友Rosé和演员姜栋元传传时先称「艺人私生活难以确认」后又改口「传闻并非事实」的态度完全不同。

此外，V於15日飞往巴黎参加某时尚品牌的官方活动，而Jennie则带著银幕处女作《The Idol》於22日踏上坎城影展的红毯。

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