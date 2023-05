全能偶像金宇碩 7月9日首度來台見粉絲

全能偶像金宇碩2015年以男團UP10TION成員出道,2019年參與選秀以限定組合X1成員再次出道,自從限定組合X1解散後,於2020年透過首張迷你專輯《1ST DESIRE GREED》Solo出道,主打歌《Red Moon(赤月)》MV於釋出一週內突破一千萬觀看數,成績可以說是非常成功。

2021年2月8日,發行第二張迷你專輯《2ND DESIRE TASTY》回歸,主打歌《Sugar》也讓金宇碩在M Countdown中獲得個人事業發展生涯中首個音樂放送節目一位。2023年4月透過第四張迷你專輯《Blank Page》回歸。主打歌《Dawn》音源公開後主打歌空降Bugs榜13位、Melon榜22位。金宇碩也開始挑戰電視劇,出演了不少作品包括《Twenty-Twenty》、《不可殺:永生之靈》等以及4月29日開播的《芬蘭爸爸》,以歌手和演員身份帶來不同面貌。



2023年5月27日,以韓國首爾為首站舉辦亞洲巡迴演唱會,而7月9日首度來台在TICC台北國際會議中心舉辦「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 :[THE SIREN] IN TAIPEI」,活動門票將於2023年5月28日在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣,NIA務必把握首度來台可近距離接觸的機會。「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN] IN TAIPEI」相關活動訊息請密切鎖定希林國際粉絲專頁。

