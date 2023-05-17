太陽❤閔孝琳一家三口散步超溫馨，一歲半寶寶坐嬰兒車「肉嘟嘟小手」首次曝光！

太陽YouTube昨日更新影片，不僅分享與愛妻閔孝琳散步聊天的甜蜜溫馨日常，還首次公開一歲多寶寶的背影模樣，胖胖小手真的太可愛啦！

太陽和閔孝琳公開相戀3年後於2018年結婚，2021年11月喜得一子。 今年做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，太陽透露寶寶長相越來越像閔孝琳，俊俏到經常被誤以為是女孩，但父母雙方都從未公開寶寶照片，保密工作十分徹底。



昨日太陽YouTube公開《DOCUMENTARY FILM PART 2》影片，記錄《Down to Earth》專輯發售試聽會及歌曲幕後故事，結尾首次公開了一家三口的甜蜜日常。

畫面中兩雙腳並排走路，夫妻倆聊著沿途的花朵和風景，閔孝琳的語氣充滿甜蜜開朗的撒嬌感，太陽的回答則溫暖又沉穩。 太陽透露新專輯中的歌曲《Reason》訴說了他對閔孝琳的感謝之情：「（閔孝琳）不僅是在我疲憊的時候，更是一直在身邊拉住我、讓我在所有方面不致動搖，用比我更多的犧牲教給我很多東西，橋段（Bridge）歌詞寫的就是這份感情。」



太陽推著嬰兒車、面帶微笑緩緩前行，一閃而過的鏡頭拍到寶寶背影：頭上戴著棕色的燈芯絨小帽子，一隻胖胖小手抓著嬰兒車防護欄。 閔孝琳邊拍攝太陽背影邊笑說：「讓我拍背影我就拍了。 雖然不知道有什麼意義...」太陽回頭：「就說了有意義嘛！有意義~」影片在閔孝琳的笑聲中結束，這一家三口真的太甜、太溫馨了~



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