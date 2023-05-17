本週猜謎時間！《雖然沒準備什麼菜》下期預告公開「辣椒+鵪鶉蛋」，網秒猜出：「aespa要來了！」

答案太明顯了，大家也在第一瞬間猜到了嗎？ XD

李泳知網綜《雖然沒準備什麼菜》每週都用猜謎形式公開嘉賓，昨晚在YT社區PO出本週預告圖「辣椒樹+鵪鶉蛋」，很多網友立即猜到：aespa終於要來啦！

女團aespa原計劃今年2月回歸，因所屬社SM娛樂高層爆發糾紛而被迫推遲，終於在5月8日發行迷你三輯《MY WORLD》。



先行歌曲《Welcome To My World》一公開就獲好評「有電影質感、宛如暴風雨前的平靜、末日倖存者在全新世界中重新開始的氛圍」，主打歌《Spicy》更首次嘗試美式校園風、化身高校辣妹，擺脫「Kwangya」的清新形象讓人耳目一新。



《雖然沒準備什麼菜》昨晚預告EP.19將在週五晚上線，圖中的紅艷艷辣椒立即令人聯想到「spicy」！而掛在天空中太陽位置的鵪鶉蛋，也很明顯是暗指Karina~



Karina一出道就因極具未來感的面孔而受到關註，因為頭小臉小、臉型流暢且下巴收尖，被網友戲稱已經超越鵝蛋臉和雞蛋臉，唯有鵪鶉蛋可以形容XD





預告公開後已經引起超多期待：「終於等到aespa！」、「笑湯匙Ningning、hot cool girl Giselle、sense滿分Karina、喝酒後更可愛的Winter，不論哪位成員都好！」、「祝泳知和節目組健康長壽、工作少薪水多，《雖沒菜》forever！」

▽最後來欣賞aespa的新歌，一邊期待週五吧！美式校園辣妹《Spicy》：



▽清新神秘風《Welcome To MY World》：



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