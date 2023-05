全能偶像金宇硕 7月9日首度来台见粉丝

全能偶像金宇硕2015年以男团UP10TION成员出道,2019年参与选秀以限定组合X1成员再次出道,自从限定组合X1解散后,於2020年透过首张迷你专辑《1ST DESIRE GREED》Solo出道,主打歌《Red Moon(赤月)》MV於释出一周内突破一千万观看数,成绩可以说是非常成功。

2021年2月8日,发行第二张迷你专辑《2ND DESIRE TASTY》回归,主打歌《Sugar》也让金宇硕在M Countdown中获得个人事业发展生涯中首个音乐放送节目一位。2023年4月透过第四张迷你专辑《Blank Page》回归。主打歌《Dawn》音源公开后主打歌空降Bugs榜13位、Melon榜22位。金宇硕也开始挑战电视剧,出演了不少作品包括《Twenty-Twenty》、《不可杀:永生之灵》等以及4月29日开播的《芬兰爸爸》,以歌手和演员身份带来不同面貌。



2023年5月27日,以韩国首尔为首站举办亚洲巡回演唱会,而7月9日首度来台在TICC台北国际会议中心举办「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 :[THE SIREN] IN TAIPEI」,活动门票将於2023年5月28日在ibon售票网站及全台7-11 ibon机台开卖,NIA务必把握首度来台可近距离接触的机会。「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN] IN TAIPEI」相关活动讯息请密切锁定希林国际粉丝专页。

