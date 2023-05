端午連假好熱鬧！繼IVE、太妍後，《原來這就是愛啊》、《浪漫醫生金師傅3》李聖經也將抵臺舉行粉絲見面會

就剩太妍演唱會還沒公開詳細的售票資訊了!

隨著疫情解封,韓星也陸續抵臺舉行演唱會和粉絲見面會。而下個月(6月)將迎來端午連假,6月24日(星期六)這天起碼就有三場韓星相關活動,相信粉絲們都很興奮吧!

▲IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

憑藉《ELEVEN》、《After LIKE》、《Kitsch》、《I AM》等歌曲成為「大勢女團」的IVE,在海內、外均有超高人氣。原本只有24日一場FAN CONCERT,為回應廣大DIVE(粉絲名)的愛與呼喚,25日再加開一場!IVE第一次來臺、第一次世巡,還是第一組登上北流的韓團,喜歡他們的粉絲可千萬不要錯過~

▲TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI

終於又等到少女時代隊長太妍的SOLO演唱會!3年前,太妍原本預計於新莊體育館舉行《TAEYEON Concert – The UNSEEN》演唱會,無奈疫情升溫、只能取消。3年後,場地換到可以容納一萬人的臺北小巨蛋,相關貼文公開後馬上獲得許多讚數與轉發。雖然還沒有詳細的售票資訊,但是粉絲們已經開始緊張起來:「保佑我可以搶到票啊!!!」

▲2023 LEE SUNG KYOUNG ASIA FAN MEETING [BE CLOSER] IN TAIPEI

今年(2023年)憑藉Disney+《原來這就是愛啊》、《浪漫醫生金師傅3》活躍於小螢幕的李聖經,繼2019年《BE JOYFUL》粉絲見面會後,睽違4年再次抵臺舉行《BE CLOSER》粉絲見面會。凡購票的粉絲均享有「HI-TOUCH」福利,想近距離接觸女神的各位可不要讓機會溜走囉~

