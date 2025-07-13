安孝燮分享第一次見到朴寶劍的感想：「像公仔一樣」美男同框、優美歌聲融化觀眾們的心

節目中朴寶劍彈琴，安孝燮連唱三首經典韓文名曲，畫面實在是太珍貴～太幸福了啦！安孝燮還透露了為《Kpop 獵魔女團》配音的幕後花絮。

安孝燮出演了朴寶劍主持的音樂節目《The Seasons – 朴寶劍的Cantabile》，兩位高顏值男神同框，對觀眾的眼睛相當友好～！

首次與朴寶劍在頒獎典禮上見面時，安孝燮驚嘆地表示：「就像在看公仔一樣」稱讚他完美精緻的外型，並連連發出感嘆聲。對於首次登上音樂節目的安孝燮，朴寶劍提議進行10秒鐘眼神交流，容易緊張害羞的安孝燮抵擋不住寶劍的熱情眼神攻勢，先躲開了視線。XD



而談到了Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》的配音工作，安孝燮坦言：「這是我第一次用英文演戲。」透露當時內心相當緊張。他補充說，自己喜歡動畫，所以能夠親自見證製作過程，覺得非常有趣。當被問及是否跟著動畫人物的動作來演出時，他表示有時只有畫面，有時動畫還處於粗略階段，讓人意外的是，他是聽著對手演員錄好的配音來演出的。



安孝燮還展現了自己會彈鋼琴、吉他、甚至小提琴等多才多藝。他表示，從小父母就很喜歡音樂，耳濡目染之下自己也自然喜歡上音樂。他感性地說，音樂能讓人感受到很多情感，在艱難的時期，它是自己最親密的朋友。節目中，他在朴寶劍的鋼琴伴奏下即興演唱了〈收集我的眼淚〉（내 눈물 모아）、〈你在我懷裡〉（그대 내 품에）、〈感謝〉（감사）等歌曲，展現了優秀的歌唱實力，獲得觀眾熱烈歡呼與讚嘆。

▼朴寶劍伴奏，安孝燮連唱三首經典韓文名曲的片段：



▼安孝燮還分享了自己非常喜歡的英文歌曲〈a thousand years〉（千年之戀），這也是結婚典禮上大家很常使用的進場歌曲，是不是很熟悉呢～：



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