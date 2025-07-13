《魷魚遊戲3》孕婦「純熙」曹柔理的出演費比想像中低：「有報導說我一人拿了42億，實在太離譜了！」

《魷魚遊戲3》中飾演222號「孕婦純熙」的曹柔理，在《全知干預視角》節目上否認自己拿了天價出演費的傳聞。

昨晚播出的 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，曹柔理作為嘉賓登場，分享了各種故事。



當天主持人提到：「Netflix 原創影集《魷魚遊戲》在 93 個國家奪下第一，這種經歷人生中沒幾次吧？那樣的作品出演後，反應怎麼樣呢？」曹柔理說道：「SNS 粉絲人數暴增，出演《魷魚遊戲》前大約是168萬，之後暴增到761萬，真的很驚人。」她接著表示：「以前留言大多是韓國人，最近則多了很多外國人留言。」

對於《魷魚遊戲2&3》的出演酬勞傳聞，曹柔理也表達了自己的立場。當主持人們表示「聽說酬勞非常驚人，甚至有人說妳拿了42億韓元（同下）。」她則否認道：「有篇報導說我一個人拿了42億，實在太離譜了，根本不是那麼回事。」並補充：「少得多。」

（PS：42億韓元約=9109萬台幣=305萬美元=2326萬港元=2193萬人民幣）



另外還有報導提到主演們的出演費，像是李政宰每集14.5億韓元，以及曹柔理和T.O.P等幾位主演的每集出演費用可能從3億韓元起跳，但這些都是未經證實的傳聞，因官方未曾公開過準確數據。

至於家人的反應，她笑說：「他們覺得很神奇，但也很困惑為什麼我會跟李炳憲（遊戲負責人）一起出現在同個畫面裡，簡直是世界觀崩壞。」引發現場笑聲。





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