喜劇人夫妻誕生！《我家的熊孩子》金俊昊＆金智珉，今天舉行婚禮「賓客超過1200人」到場祝福～

韓國知名喜劇演員（搞笑藝人）金俊昊與金智珉這對情侶，在公開交往3年後，正式步入婚姻，粗卡黑優～～～。

金俊昊與金智珉今天將在首爾江南區某飯店舉行婚禮。特別的是，現場預計將有超過1200名賓客出席。婚禮司儀由曾與金俊昊共同出演《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》等節目的李常敏擔任，祝歌則由歌手Gummy與卞真燮獻唱，陣容相當華麗。



他們曾透過喜帖表示：「從前是前後輩相識，如今成為戀人，共度了珍貴的時光。現在我們要成為夫妻，攜手邁向永遠的時光。作為喜劇演員夫妻，我們想成為一對過得既有趣又開心的伴侶。」兩人是KBS公開招募喜劇演員出身的前後輩，金俊昊是第14期，金智珉則是第21期。



金智珉最近在出演 MBC 廣播節目《安英美的午間約會》時也曾表示：「自從《我家的熊孩子》播出求婚片段後，感覺全國人民都一起在為我們準備婚禮。」她也在婚禮前一日透過SNS上傳「距離結婚只剩幾小時」的貼文，表達自己的緊張心情。



兩人自2022年起克服9歲年齡差公開戀情，金俊昊於去年底透過《我家的熊孩子》節目進行了求婚。





另外，他們也繼金海俊&金昇惠之後，成為第24對喜劇演員夫婦。

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