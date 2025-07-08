不愧是愛豆中的愛豆！《雪降花》團隊齊聚BLACKPINK演唱會，JISOO&丁海寅合影！BTS j-hope、TWICE娜璉＆志效等全來了

BLACKPINK 近日在韓國高陽市成功舉辦「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN GOYANG」演唱會，兩天（7月5日、6日）吸引大批粉絲與明星前來捧場，現場星光熠熠，引發熱議。

演唱會上，眾多知名藝人現身觀賞BLACKPINK的精彩舞台。 BTS（防彈少年團）成員 j-hope、TWICE成員娜璉與志效、SEVENTEEN淨漢與THE8、珉奎、IVE李瑞、秋天、LIZ、演員丁海寅與《雪降花》團隊、李洙赫以及國際超模兼演員鄭好娟都到場支持，並透過社群媒體分享他們在現場享受音樂、揮舞應援棒的模樣，掀起粉絲間熱烈討論。

블랙핑크 콘서트에서 제이홉도 봣어요

방탄본거 처음이에요 pic.twitter.com/cVVs0TrCbE — 제희 (@zay_h1) July 6, 2025

정한이 오늘 블핑 콘서트 보러 갔나봐 ㅋㅋㅋ

명호랑 민규랑 셋이 보러 갔나봐 ㅋㅋㅋ



https://t.co/CX9DHoPTHZ pic.twitter.com/pLfMaax5VW — 더블톨라떼 (@snowprince__j) July 6, 2025

同門師弟團體也展現強力後援。 YG娛樂旗下的BABYMONSTER與TREASURE成員們親自到場觀賞師姐們的表演。WINNER隊長姜昇潤則在個人社群上上傳手持BLACKPINK應援棒的認證照，為前輩應援。

這次BLACKPINK時隔1年10個月再以完整體啟動巡演，格外受到關注。 她們將以此次高陽演唱會為起點，展開橫跨全球16座城市、共計31場的超大型世界巡演。

接下來BLACKPINK將於7月12日、13日在美國洛杉磯繼續她們的世界巡演，之後還會前往芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉干（菲律賓）、新加坡、東京、香港等多個城市，征服各大體育場級別的舞台，預計再次掀起全球K-POP熱潮。

BLACKPINK憑藉頂尖的舞台實力與無可取代的全球影響力，不僅在音樂上屢創紀錄，更持續成為眾多明星與粉絲爭相到場朝聖的傳奇女團。 接下來她們還會帶來哪些精彩表演，粉絲們都引頸期盼。

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