《車貞淑醫生》裡有隱藏的「男主」！完全就是浪漫喜劇的人設套路啊～

這個角色拿的才是男主劇本吧？ ！

要說當下最火爆的韓劇是哪部，非《車貞淑醫生》莫屬，收視率低開瘋走，以不到5%的收視率啟航，才10集就已經暴漲了5倍，故事過半精彩繼續。 最新播出的第10集再創自身最高收視率，車貞淑（嚴正化 飾）終於知道老公徐仁豪（金炳哲 飾）出軌多年，還有一個和自己小女兒年紀一樣大的私生女，大受打擊，很迷茫地坐在街頭。

此時出現在車貞淑身邊的並不是曾經向她告白的Roy Kim（閔旴赫 飾），而是從她入職時就對她語氣、態度很不佳的全素羅（趙雅藍 飾），她言語淡然地邀請車淑貞上車，準備帶她去兜風。 沒想到開到半路天降大雨，第一次開車的全素羅根本不知道如何關閉車頂，手足無措的她另車淑貞突然開懷大笑，一掃之前陰霾情緒，就這樣兩位女生盡情地享受著雨水的洗禮，一路暢開。



有網友將這段內容剪輯到了Twitter上，並配文表示「這部劇的隱藏CP是貞淑和素羅」，還稱「讓貞淑喘口氣，讓貞淑笑出來，帶著貞淑在雨中兜風，這典型的浪漫喜劇橋段居然發生在了貞淑和素羅身上，全素羅才是真愛（真男主）啊」。



이 드라마의 히든소스가 소라정숙이었다니 pic.twitter.com/jk6yFiqd2b — 드라마광 (@runninga1one) May 14, 2023

정숙이를 숨을 쉬게해주고

정숙이를 웃게 해주고

빗속에서 드라이브시켜주는

이 전형적 로코 클리셰

소라정숙이네요 전소라가 진짜엿네요 pic.twitter.com/a9f5QYFeAR — 쿠ᩚ우ᩚ (@heteromichelin) May 14, 2023

其實全素羅和車貞淑的相處並不愉快，全素羅雖然年紀比車貞淑小很多，在工作上卻是前輩，做事雷厲風行的她經常看不慣車貞淑， 說話語氣也經常帶著不耐煩和指責，而她還是車貞淑兒子的女友。 當身份曝光後，全素羅也沒有故意放低姿態討好對方，依舊以原來的態度與「未來的婆婆」相處，在對方最需要安慰時帥氣地、若無其事地出現在她面前，沒有一句安慰的話，用實際行動感染對方。 像極了浪漫喜劇片中男女主從一開始互相嫌棄到真愛的過程。



這則貼文也引起了網友們的關注，大家留言稱：「政閔啊，你快讓開」、「確實很多韓劇的男主都性格高傲，很沒禮貌，這樣一看全素羅果然是男主」、「全素羅才是隱藏的男主啊」等。

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