《今生也請多指教》原著作家繪製特別版海報！最新外傳將於明日（18日）通過Line Webtoon公開

沒想到還有《今生也請多指教》的外傳可以看！

將於下月（6月）17日首播的tvN新週末劇《今生也請多指教》改編自同名人氣網漫，為《三流之路》、《Mine》李娜靜導演執導，崔英林編劇執筆，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的「潘知音」，一定要見到「文瑞夏」而展開的魯莽轉世羅曼史，由申惠善、安普賢擔任主演。

劇組表示，只有申惠善能夠飾演「潘知音」這個角色。透過申惠善豐富的演技經歷，打造在愛情面前直爽、理直氣壯的潘知音，以及度過19次人生、老練大方的潘知音。申惠善自由自在地往返於各種模樣，令角色生動並富有魅力，觀眾們將會深陷其中。

特別的是，為紀念《今生也請多指教》電視劇化，原著作家「李惠」繪製了特別版海報，並公開全新外傳。

（這張海報比較近，比較可以看到清楚輪廓！）韓文版已於本月（5月）15日公開‎第1集‎，粉絲們紛紛留言：「今天難道是我生日？作家大人我愛你！」、「非常感謝這個驚喜禮物，期待電視劇播出」、「感覺畫工更加精美了～這些角色都好可愛」等。

臺灣的粉絲們也可以在明日（18日）看到‎繁體中文版‎！小編真的太期待了～

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