端午连假好热闹！继IVE、太妍后，《原来这就是爱啊》、《浪漫医生金师傅3》李圣经也将抵台举行粉丝见面会

就剩太妍演唱会还没公开详细的售票资讯了!

随著疫情解封,韩星也陆续抵台举行演唱会和粉丝见面会。而下个月(6月)将迎来端午连假,6月24日(星期六)这天起码就有三场韩星相关活动,相信粉丝们都很兴奋吧!

▲IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

凭藉《ELEVEN》、《After LIKE》、《Kitsch》、《I AM》等歌曲成为「大势女团」的IVE,在海内、外均有超高人气。原本只有24日一场FAN CONCERT,为回应广大DIVE(粉丝名)的爱与呼唤,25日再加开一场!IVE第一次来台、第一次世巡,还是第一组登上北流的韩团,喜欢他们的粉丝可千万不要错过~

▲TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in TAIPEI

终於又等到少女时代队长太妍的SOLO演唱会!3年前,太妍原本预计於新庄体育馆举行《TAEYEON Concert – The UNSEEN》演唱会,无奈疫情升温、只能取消。3年后,场地换到可以容纳一万人的台北小巨蛋,相关贴文公开后马上获得许多赞数与转发。虽然还没有详细的售票资讯,但是粉丝们已经开始紧张起来:「保佑我可以抢到票啊!!!」

▲2023 LEE SUNG KYOUNG ASIA FAN MEETING [BE CLOSER] IN TAIPEI

今年(2023年)凭藉Disney+《原来这就是爱啊》、《浪漫医生金师傅3》活跃於小萤幕的李圣经,继2019年《BE JOYFUL》粉丝见面会后,睽违4年再次抵台举行《BE CLOSER》粉丝见面会。凡购票的粉丝均享有「HI-TOUCH」福利,想近距离接触女神的各位可不要让机会溜走罗~

