OMEGA X飽受虐待，終與前經紀公司Spire娛樂「圓滿解除合約」

男團OMEGA X去年10月被Spire娛樂揭發遭受所屬經紀公司代表暴行，隔月他們便著手起訴經紀公司要求解除合約，在記者會上聲淚俱下，甚至控訴代表更多惡行，包括性騷擾。

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今年初，OMEGA X要求停止合約效力勝訴，法院對Spire娛樂判決得暫停合約‎後，他們很快就重啟活動，除了出席音樂節典禮、主持電台《Radio’n Us》、‎宣傳新戲《愛箭穿心》（請安慰少年！）‎、受邀韓國職棒球隊開球，上月底還發行了粉絲頌〈Dream〉獻給粉絲FOR X。

而昨（8）日OMEGA X正式對外傳達訴訟已落幕：「與前經紀公司Spire娛樂經過慎重且長時間的討論，圓滿的相互達成了解除專屬合約的協議。」並表示結束了與Spire娛樂所有紛爭之後，今後會和長期同甘共苦的經紀人一起活動。無論是粉絲還是一般民眾，聽到此消息都替OMEGA X相當開心，祝福他們一切順利、走上花路。



OMEGA X聲明全文如下：

「大家好，我們是OMEGA X。OMEGAX與前經紀公司Spire娛樂經過慎重且長時間的討論，圓滿的相互達成了解除專屬合約的協議，因此，決定結束與前經紀公司Spire娛樂所有紛爭，將在各自的位置上為K-POP發展而努力。

真心感謝擔心且信任OMEGA X的各位，今後OMEGA X計劃與從出道前到現在長期同甘共苦的經紀人一起進行活動。我們會以更好的音樂和更加進步的面貌與大家見面。希望大家多多支持即將開始全新飛躍的OMEGA X。謝謝。」



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