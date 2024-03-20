遭虐事件爆發後一年半，前公司反控成員先伸鹹豬手！OMEGA X駁斥：強迫的是對方

OMEGA X 2022年10月被爆出遭所屬公司SPIRE娛樂姜代表辱罵、毆打，接著是更多有關姜代表對成員們不堪的事情被披露，包括強迫陪酒、肢體與言語騷擾、恐嚇。沒想到時間過了一年半後，反倒換SPIRE娛樂指控OMEGA X強制猥褻在先。

*先前報導：‎OMEGA X與前公司再掀性騷紛爭！SPIRE娛樂稱姜代表才是受害人，反控成員輝粲強制猥褻‎

昨（19）日SPIRE娛樂由姜前代表之夫黃代表為首開記者會，公布CCTV（監視錄影帶）畫面指控OMEGA X成員輝粲強制猥褻在先，是OMEGA X成員們共同掩蓋此事，後續才會有合約糾紛（按：OMEGA X正是以暴力等事件提出合約無效訴訟）。



OMEGA X目前所屬經紀公司IPQ馬上反駁SPIRE娛樂說法，當晚再透過媒體‎《Tenasia》大力斥責SPIRE娛樂公開的CCTV是偽造的，認為對方應該公開完整影片，表示「是姜成熙代表不斷要求成員們示愛」，強調實際狀況是姜成熙強迫輝粲所做。



外界或許對整起事件霧裡看花，不過看了記者會影片的網友，大部分都說姜代表不像被強迫的，而且認為沒有聲音少了說服力，也有人說SPIRE娛樂如此公開看起來比較像是要玉石俱焚。

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