OMEGA X解約勝訴！脫離原公司自由活動，IG激動PO文更新近照、還預告新專輯及見面活動！

昨日，首爾東部地方法院通過了OMEGA X要求停止專屬合約效力的申請，這個受盡前公司代表虐待折磨的男團終於可以脫離束縛、繼續活動了！

昨晚OMEGA X在獨立於公司之外的IG賬號分享了勝訴的喜訊：「多虧大家給我們的勇氣和幫助才得以實現。 感謝這段時間的擔心和應援。 真的很感謝各位FOR X（*官方粉絲名），愛你們。 以後會用更好的音樂、更帥氣的模樣回報大家。」



OMEGA X去年11月召開記者會宣佈起訴所屬社、要求停止專屬合約效力，原因包括所屬社代表姜某的言語和肢體暴力、被迫陪酒和摸大腿等性騷擾、確診新冠肺炎後仍被要求出席演唱會等不當要求。



法院裁判部：「OMEGA X與所屬社之間的信任已破裂、難以維持正常合約關係，如若判決時間拖延可能阻礙其獨立展開演藝活動，所以對假處分申請內容全部予以批準。」

裁判部認為OMEGA X成員們主張的言語肢體暴力並非偶然，姜代表多次以停止活動作為威脅成員們的手段，取消在美演出後回國的機票等行為更造成人格權的侵害，信任關係已經瓦解。

此外，前所屬社代表姜某和議長黃某還被起訴暴行、威脅、強迫進行不當結算的恐嚇未遂、濫用業務權力的強製猥褻等嫌疑，相關刑事訴訟尚在調整時間的階段，可能進入索賠程序。



成員們一直在保持見面並討論未來的活動計劃。 訴訟結束後，除了發行新專輯，也計劃為一直默默守護和應援的粉絲們籌辦見面活動。

OMEGA X是2021年6月出道的11人男團，全部由已解散男團成員或選秀節目出身的成員組成。 去年10月在美國舉辦演唱會後，粉絲拍到成員遭公司代表姜某言語和肢體暴力的影片並公開到網上，OMEGA X長期被公司虐待的事實才得以曝光。

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恭喜OMEGA X擺脫可怕的原公司，希望以後的路都越來越順啊！



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