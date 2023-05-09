VANNER新經紀公司支援力超強，竟上傳演唱會4K直拍！網讚嘆「這就是資本的味道嗎」

《PEAK TIME》冠軍男團VANNER所屬VT娛樂，4日與KLAP娛樂簽訂契約合作管理VANNER，曾是「兼職男團」的VANNER背後支援力很快便提升不少，昨（8日）晚經紀公司「一個舉動」讓粉絲VVS甚至是路人都讚嘆不已！

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VANNER 7日甫結束《PEAK TIME》TOP6演唱會首爾場，隔天就陸續上傳VANNER在《PEAK TIME》TOP6演唱會「YOUR TIME」的成員直拍，特別將系列影片命名「Vanner Video Stock for VVS」，表達是送給粉絲VVS的禮物，一共18支影片，三天演唱會裡其中四首歌〈BAD〉、〈Love Killa〉、〈Rollin’〉與〈Form〉都有每位成員的直拍，畫質甚至是4K高規格。



公司貼心放送演唱會直拍，這項「寵粉」舉動放眼整個K-POP非常罕見，再加上VANNER過去很少上音樂節目還能有直拍，許多VVS感動不已，VANNER官方Twitter湧入留言：「請受我一拜，KLAP萬歲！」「這就是資本的味道嗎……」「歡迎新手經紀公司努力工作，什麼時候拍的啊好感動。」「哇這什麼經紀公司怎麼這麼會做事？」



‎theqoo論壇有網友發文提及此事，內文寫到隊長泰煥在與KLAP娛樂合作後終於可以「十份工變一份工」，而且KLAP娛樂承諾會不吝惜給予VANNER支援，「但沒想到會是這種程度」。底下百則留言也盡是讚嘆，如「演唱會有直拍太棒了」、「看封面照（縮圖）也做得很好……漂亮」、「資本的味道真的很好」、「哇，好會做事」、「苦盡甘來，希望今後好事連連」、「從縮圖就能看出質感直線上升」。

▼文末就放上幾支直拍吧！VANNER在《PEAK TIME》推出的新歌〈Skyscraper〉與〈Prime Time〉尚無直拍，不曉得是否會再發布？



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