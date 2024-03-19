OMEGA X與前公司再掀性騷紛爭！SPIRE娛樂稱姜代表才是受害人，反控成員輝粲強制猥褻

男團OMEGA X與前公司SPIRE娛樂曾有過嚴重合約糾紛鬧得沸沸揚揚，SPIRE娛樂代表姜成熙被OMEGA X指控傷害、強制猥褻、恐嚇……等等，法院最終對OMEGA X終止合約的訴求提起假處分，OMEGA X脫離SPIRE娛樂，雙方後來也達成協議解除合約。

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事隔一年多，今（19）日SPIRE娛樂大動作開記者會，稱姜前代表並非加害者而是受害者，過去是因為不願見到OMEGA X成員年紀輕輕就變成性犯罪者，所以直到現在才向媒體公開，公開了受強制猥褻的CCTV（監視錄影帶）畫面。

據《TVDaily》報導，SPIRE娛樂公開畫面稱成員輝粲（李輝粲）和姜前代表對話時撫摸其胸部甚至掀開上衣。黃代表（亦為姜前代表丈夫）說明當下狀況，說明姜某當時替成員們整理酒席，輝粲突然拜託姜某幫忙延遲入伍時間，姜某安慰他卻遭受他強制猥褻，過程姜某曾阻止，但認為不該刺激對方而沉著應對。



「確認CCTV之後，向成員們傳達了情況，李輝燦在巡演後因入伍自然而然被排除在活動之外，但是成員們之後卻轉身利用錄音、拍攝等方式試圖掩蓋，後來的專屬合約紛爭等情況是在該強制猥褻事件之後發生的。」黃代表強調成員才是加害者，先前的合約糾紛都是在此強制猥褻事件發生之後，且說姜前代表因為合約糾紛罹患社交障礙、恐慌症，多次做出極端選擇，因此他才決定起訴輝燦。



OMEGA X現在的經紀公司IPQ同時反駁SPIRE娛樂所有指控，表示會公開相關資料，並且主張姜前代表傷害成員宰漢的案子上是明確的加害者，爾後一同起訴的相關案子（應指強制猥褻等控訴），因為協議好解除專屬合約而取消起訴不移交，不過目前正在對這些散布虛假事實造成的名譽毀損、妨礙業務等進行調查。

▼SPIRE娛樂記者會相關影像報導



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