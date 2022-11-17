哭著開記者會！男團OMEGA X控訴所屬社高層：被逼陪酒，行為低劣，我們是人不是商品

男團OMEGA X舉行了解除經紀合約的記者會。

提起OEMGA X這個偶像團，被廣大民眾們所熟知並非因為音樂上的成績，而是因為被粉絲拍到成員們遭到經紀公司Spire娛樂女代表辱駡、推搡、自費買機票回國等一系列不公待遇，相關事情接連幾日登上韓網熱搜，鬧得沸沸揚揚，最後女代表姜某辭職離開。 不過Spire 娛樂又被爆出實際掌權人黃某與代表姜某是夫妻關係，引發了後續風波。



16日下午，OMEGA X11名成員召開記者會，揭露這些年兩公婆對成員們實施的「惡行」。 成員們爆料他們不僅受到了代表姜某的暴力虐待，還被逼陪酒、 遭到摸大腿 、往臉上呼氣等強制猥褻，眾人講到委屈之處，忍不住掉下眼淚，令歌迷看得心疼不已。



關於公司代表的暴力和辱駡，OMEGA X 表示：「活動期間有過幸福的時間，也有忍受痛苦的時間。 這次我們的受害事實被大家知道之後，一度擔心之前的成果都化為泡沫，但現在決定一起鼓起勇氣。 」

隊長宰漢按捺下傷心情緒，哽咽表示：「我們一直隱忍的理由是害怕機會消失，為了粉絲們，我們也覺應該忍下來。 但是如今已經到了忍無可忍的地步，為了可能也會經歷這種不正當行為的其他人，我們才鼓起勇氣。 姜代表不僅在練習結束后強制我們上酒桌陪酒，還經常摸我們的大腿和手，往我們臉上呼氣，性騷擾、性猥褻如同家常便飯...... 她不停給我們發短信、打電話，還一直威脅我們『如果想要繼續參加OMEGA X的活動，就使勁爬』。 因為這些原因，成員中已經有人開始接受精神科治療。我們只是想作為不是商品的人得到尊重而已」。



成員泰東也稱：「對一直擔心我們並受到傷害的粉絲們感到很抱歉。 我知道你們在為我們加油，希望大家都不要因為別人而感到痛苦，所有人都是為了得到愛而出生，希望大家知道自己存在的本身就很珍貴。 」

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