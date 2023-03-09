OMEGA X重新出發後，成員間主演BL劇《愛箭穿心》（請安慰少年）就在下週首播

很開心能看到OMEGA X重新活動啊QQ

男團OMEGA X去年底到今年初，歷經了控告經紀公司虐待的辛苦之事，今年1月勝訴之後開始全新的活動，包括出席音樂頒獎典禮、主持電台，去年演出的戲劇也終於要播出了。



OMEGA X成員宰漢和藝燦將帶來的新戲即《愛箭穿心》（請安慰少年！；소년을 위로해줘!），改編自同名人氣漫畫，講述充滿呆萌美的邊緣人射箭特長生「多烈」（宰漢 飾），和擁有雙面臉孔的人氣王「泰鉉」（藝燦 飾）之間，「尋找彼此箭靶」的心動青春成長BL劇。



預告中，多烈一心一意只專注在射箭上，某天泰鉉卻闖進他的生活，讓他在保健室無辜的被誤會，還不時稱讚他很可愛、向他wink拋媚眼。



相關劇照及角色海報也已公開：



多烈：「我每天都屏著呼吸」



泰鉉：「覺得所有一切都很好」



《愛箭穿心》（請安慰少年！）將在15日韓國於Watcha、wavve、TVING等平台每週三四播出，海外部分包括港台由GagaOOLala播出。

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