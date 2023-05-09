OMEGA X饱受虐待，终与前经纪公司Spire娱乐「圆满解除合约」

男团OMEGA X去年10月被Spire娱乐揭发遭受所属经纪公司代表暴行，隔月他们便著手起诉经纪公司要求解除合约，在记者会上声泪俱下，甚至控诉代表更多恶行，包括性骚扰。

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今年初，OMEGA X要求停止合约效力胜诉，法院对Spire娱乐判决得暂停合约‎后，他们很快就重启活动，除了出席音乐节典礼、主持电台《Radio’n Us》、‎宣传新戏《爱箭穿心》（请安慰少年！）‎、受邀韩国职棒球队开球，上月底还发行了粉丝颂〈Dream〉献给粉丝FOR X。

而昨（8）日OMEGA X正式对外传达诉讼已落幕：「与前经纪公司Spire娱乐经过慎重且长时间的讨论，圆满的相互达成了解除专属合约的协议。」并表示结束了与Spire娱乐所有纷争之后，今后会和长期同甘共苦的经纪人一起活动。无论是粉丝还是一般民众，听到此消息都替OMEGA X相当开心，祝福他们一切顺利、走上花路。



OMEGA X声明全文如下：

「大家好，我们是OMEGA X。OMEGAX与前经纪公司Spire娱乐经过慎重且长时间的讨论，圆满的相互达成了解除专属合约的协议，因此，决定结束与前经纪公司Spire娱乐所有纷争，将在各自的位置上为K-POP发展而努力。

真心感谢担心且信任OMEGA X的各位，今后OMEGA X计划与从出道前到现在长期同甘共苦的经纪人一起进行活动。我们会以更好的音乐和更加进步的面貌与大家见面。希望大家多多支持即将开始全新飞跃的OMEGA X。谢谢。」



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