成為社長的金聖圭首度來港開唱！拍片分享來港開唱心情緊張又興奮

香港INSPIRIT!!!!! 準備好見社長了嗎?

INFINITE隊長兼主唱金聖圭將於2023年6月20日(二)假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」。



2012年solo出道的金聖圭,曾於2018年來港為歌曲「True Love」拍MV。踏入solo出道第12年,他終於首度攜個人演唱會與港迷見面。金聖圭特別錄製一段短片率先向粉絲打招呼兼宣佈這個重大消息。短片中,他表示一直都很想和香港的粉絲見面,所以對於這次的演出感到既緊張又興奮。他亦承諾會以精彩、帥氣的演出回饋一直等待他的粉絲,更在片尾高呼「好掛住你哋」,令粉絲超感動!



演唱會門票分別為$1,680、$1,080及$680。全場觀眾均可參與歡送環節及獲得香港限定小卡乙張。此外,購票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名板及親筆簽名即影即有。門票將於2023年5月9日(二)下午2時於快達票公開發售。想現場欣賞金聖圭的獨特嗓音和音樂風格的話就記得要「撲飛」啦!



