OMEGA X正式反擊SPIRE娛樂，公開被迫來龍去脈：輝粲逃跑摔下樓還被姜代表踩頭

稍早，OMEGA X經紀公司IPQ正式反擊OMEGA X前公司SPIRE娛樂的控訴，發布聲明鉅細靡遺公開事情來龍去脈。

*先前報導：‎OMEGA X與前公司再掀性騷紛爭！SPIRE娛樂稱姜代表才是受害人，反控成員輝粲強制猥褻

IPQ方首先說明SPIRE娛樂說的「輝粲為了延遲入伍找上姜前代表」為假，CCTV（監視錄影帶）中的事情「是和平常一樣是受高層強迫進行的」，說明事發當天2022年7月11日根本還沒收到入伍通知，入伍通知是8月1日才收到，實情是姜前代表特意在凌晨時間酒席過後留下輝粲一人在公司，誘導他繼續喝酒並要求他對自己示愛、碰觸身體，輝粲長時間受到Gaslighting（一種心理操縱）害怕之下才會聽從指示。



輝粲喝醉睡著後，姜前代表還拍下輝粲照片給當時的經紀人，說自己要親自接送他，後來姜前代表要輝粲起床繼續強迫他，輝粲一度因為父母年齡相仿的姜前代表發生過度身體接觸而感到羞愧，逃往公司一樓。輝粲在逃離過程中摔下樓梯動彈不得，姜前代表竟上前踩他的頭還在他面前跳舞，輝粲在恐懼襲來之下用剩下的力氣躲到一樓廁所，姜前代表在後頭持續追趕。

擔心輝粲的前經紀人和成員KEVIN，於凌晨5點45分左右回到公司，在公司一樓大廳鏡子前，見到了正在自拍的姜前代表，也發現輝粲躲在廁所裡，IPQ表示姜代表當時的自拍照可以至她本人的臉書帳號確認。

IPQ也反駁SPIRE娛樂說「合約糾紛上的暴力等事件是發生在此事件之後」，說明未來會公開更多2022年7月11日之前發生過的相關事情資料，而2022年10月的宰漢遭施暴事件‎已由警方移交檢察機關。

IPQ要求SPIRE娛樂公開完整CCTV包括公司2樓到1樓所有影像，最後表達：「希望因無法放棄夢想，兩年來不得不屈服於SPIRE娛樂的成員們，受到內部肆意妄為非正常行為的委屈能夠盡快消除，相信真相終究會攤開在天下。」並且感謝相信、愛護OMEGA X的所有人。

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