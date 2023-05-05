《PEAK TIME》奪三億冠軍VANNER，昔邊打工邊在地下室蝸居練舞，今與新公司簽約合作！

旨在挖掘被埋沒的寶藏男團節目《PEAK TIME》，結束之後TOP6團體如火如荼準備巡迴演唱會，其中一些團體也找到了新公司或展開新的合作模式。

3日，‎「7點」MASC熙宰與IREAH簽約「前忙內文奉」DIGNITY隊長LUO的公司PCS娛樂‎，目前正在讓粉絲票選新的團名。昨（4）日則輪到冠軍團體「11點」VANNER有好消息，VANNER與所屬的VT娛樂和KLAP娛樂簽定合作契約。

KLAP娛樂對外宣布與VANNER（泰煥、Gon、慧成、Ahxian、泳光）簽訂了3年合約，將負責唱片製作、宣傳與經紀代理，也在VANNER官咖向粉絲們傳達很高興能和擁有無限潛力的VANNER合作，「今後為了能讓藝人發揮各種才華與能力，將盡全力支援，一起展開廣泛且活躍的音樂活動」，最後希望大家多多支持共同發展新開始的VANNER與KLAP。



KLAP娛樂前身KLAP，就是曾在2020年7月創立全球粉絲平臺「UNIVERSE」的內容製作公司NCsoft所成立，當時公司全名僅有「KLAP」，今年更名為「KLAP娛樂」全力發展經紀事業。

VANNER在《PEAK TIME》初登場就因為邊打工兼職邊練舞實踐愛豆夢想的故事背景，很快便感動無數人擄獲高人氣，最後不負眾望拿下冠軍奪得三億韓元獎金。他們所屬的VT娛樂曾被水晶男孩張水院採訪，公司僅一層地下室，工作人員僅代表一人外加隊長泰煥兼顧經紀人事務，如今能和其他更有財力與規模的公司合作，無論是粉絲VVS還是節目觀眾都為他們開心。

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