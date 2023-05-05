《PEAK TIME》夺三亿冠军VANNER，昔边打工边在地下室蜗居练舞，今与新公司签约合作！

旨在挖掘被埋没的宝藏男团节目《PEAK TIME》，结束之后TOP6团体如火如荼准备巡回演唱会，其中一些团体也找到了新公司或展开新的合作模式。

3日，‎「7点」MASC熙宰与IREAH签约「前忙内文奉」DIGNITY队长LUO的公司PCS娱乐‎，目前正在让粉丝票选新的团名。昨（4）日则轮到冠军团体「11点」VANNER有好消息，VANNER与所属的VT娱乐和KLAP娱乐签定合作契约。

KLAP娱乐对外宣布与VANNER（泰焕、Gon、慧成、Ahxian、泳光）签订了3年合约，将负责唱片制作、宣传与经纪代理，也在VANNER官咖向粉丝们传达很高兴能和拥有无限潜力的VANNER合作，「今后为了能让艺人发挥各种才华与能力，将尽全力支援，一起展开广泛且活跃的音乐活动」，最后希望大家多多支持共同发展新开始的VANNER与KLAP。



KLAP娱乐前身KLAP，就是曾在2020年7月创立全球粉丝平台「UNIVERSE」的内容制作公司NCsoft所成立，当时公司全名仅有「KLAP」，今年更名为「KLAP娱乐」全力发展经纪事业。

VANNER在《PEAK TIME》初登场就因为边打工兼职边练舞实践爱豆梦想的故事背景，很快便感动无数人掳获高人气，最后不负众望拿下冠军夺得三亿韩元奖金。他们所属的VT娱乐曾被水晶男孩张水院采访，公司仅一层地下室，工作人员仅代表一人外加队长泰焕兼顾经纪人事务，如今能和其他更有财力与规模的公司合作，无论是粉丝VVS还是节目观众都为他们开心。

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