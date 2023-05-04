《壞媽媽》堂堂檢察官變回7歲小孩！李到晛身心退化絕食多日，開口第一句就令羅美蘭陷入崩潰（EP.3）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》上週開播大獲好評，第3集收視率繼續升到5.7%。 強豪在上集結尾經歷嚴重車禍，最可怕的是，共犯之一竟是他最熟悉的人...

《壞媽媽》是一部感動人心的治癒喜劇，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第3集關鍵內容！



媽媽的那句話

強豪被醫生從鬼門關拉回來，在媽媽的照顧下昏迷數月後終於轉醒，但全身麻痺、只有7歲之前的記憶，且奇怪地不肯吃飯。 英順換著花樣餵他都無濟於事，見他因飢餓昏倒以為他放棄求生意志，又急又氣地破口大罵。

強豪終於開口：「吃太飽就會想睡覺，想睡覺就無法讀書。」 英順想起這是她對童年強豪說過的話，才明白自己給小孩造成多麼重的心理陰影，後悔大哭著說：現在不用讀書了，拜託你吃飯吧！



幕後指使者！

更令人震驚的是，原來那場車禍並非意外，幕後黑手正是吳太秀與女兒吳河英！吳太秀本想殺死握有自己把柄的強豪、與友壁集團劃清界限，不料強豪命大活了下來，令吳河英十分慌張。



美珠遭到背叛

美珠和同事一起開的美甲店生意越來越好，然而某一天對方突然失去聯絡，店也被偷偷賣給了別人。 美珠這才驚覺被騙，一夕之間失去了全部積蓄。



滲識死性不改

方滲識因為偷盜坐牢，父母以為他刑期結束就可以重新做人，怎料他出獄第一件事竟是從母親手裡騙走500萬韓元，就連盡孝心的禮物戒指也是偷來的，令父母氣不打一處來。

不過滲識對美珠的感情一直沒變，雖然美珠仍然對他沒感覺XD美珠說他坐牢只是被壞蛋利用，滲識語重心長道：「最嚴重的罪就是傻傻地被騙。」 似乎令美珠想到一直以為媽媽在美國的小孩，心裡很不是滋味。



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