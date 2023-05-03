以「唷啵se唷」一鳴驚人～《PEAK TIME》7點熙宰&IREAH簽公司，和「前忙內文奉」同門！

因《PEAK TIME》在擁有高人氣的「7點」雙人組合MASC熙宰與IREAH，今（3）有消息與PCS娛樂簽約，該經紀公司就是MASC原忙內「文奉」LUO現在所屬的經紀公司。

▼熙宰



▼IREAH



雖然《PEAK TIME》節目已落幕，但TOP6團體們正如火如荼準備巡迴演唱會，除了文鐘業領軍的「24點」有新歌好消息之外，7點MASC昨日也預告有好事要傳達給大家，今日揭曉是簽約了新公司PCS娛樂。



PCS娛樂對外宣布與MASC兩位成員熙宰、IREAH簽訂專屬合約，「希望大家多多關注與支持他們在《PEAK TIME》之後將展開的活動。為了能和粉絲以近距離展開活動，將盡全力有系統性的支援。」

MASC熙宰與IREAH在《PEAK TIME》組「7點」，可以說和「23點」大國男兒一樣一鳴驚人，生存舞台演唱NU’EST〈Hello〉，成員熙宰開口「唷啵se唷」（翻譯「喂」、「Hello」）就驚豔無數人，許多《PEAK TIME》觀眾不是因為23點〈魔咒－Mirotic〉就是因為7點〈Hello〉入坑。



甚至，7點在後續D聯隊Vocal D組合演唱了IU〈My Sea〉，熙宰的開頭也是隨即令現場評審與參賽者驚艷，7點最後順利領軍Vocal D奪Vocal第一名。由於熙宰每每負責歌曲導入都獲絕佳效果，開始有了「開頭達人」、「導入妖精」等稱號。



7點最終在《PEAK TIME》決賽以原團MASC之名奪得第二名，如今簽約新公司，等於預告了雙人組合會繼續活動，令粉絲興奮不已。而讓粉絲更激動的是，他們簽約的PCS娛樂正是MASC原忙內文奉現在的經紀公司。

MASC文奉目前是DIGNITY隊長LUO，DIGNITY在《PEAK TIME》裡以「1點」參賽，7點在生存舞台與Vocal D表演都曾提過他們倆與LUO的緣分，三人在Vocal D合唱後因憶起回憶潸然淚下，際遇讓現場評審、參賽者與電視機前的觀眾都備感不捨。



雖然不在一個團體了，所屬的1點DIGNITY也被淘汰了，但LUO直到決賽還是不停為7點兩位哥哥應援，如今兩位哥哥與自己所屬的公司簽約，也許LUO也有助力？粉絲或許還可以期待他們三人再多組一支團體活動。LUO稍早也發布限時動態告訴大家他和兩位哥哥「再次同吃一鍋飯」。



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