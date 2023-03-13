傳說中連代表都在兼職的公司！《PEAK TIME》11點VANNER所屬社位地下室，太簡陋瘋狂被張水院調侃

男團選秀節目《Peak Time》目前人氣最高的是11點，人稱「兼職男團」（打工男團）連公司代表都兼職的VANNER，不少被因節目被他們圈粉的粉絲回頭「考古」他們出道以來的點點滴滴，其中就包含他們實際生活到底有多困頓。

*回顧新聞：‎《Peak Time》令兩位評審哭泣、全票通過的選手！VANNER全員兼職支撐夢想、凌晨排練舞台超讚，宋旻浩哽咽：「謝謝讓我們審視自己」

水晶男孩張水院與諧星梁基雄主持的YouTube節目《Entero》，主旨是「讓半人半機器人張水院和AI機器人梁基雄探訪世上所有的經紀公司」，而這之中有一個經紀公司特別簡陋，就是VANNER所屬的VT娛樂。

VT娛樂位在一間便利商店下的地下室，張水院一看到門口就覺得不妙，甚至說黑暗到像電影《追擊者》的場面，幸好進門還算明亮，只不過「真的沒什麼能看的」。從冰箱、咖啡機都被張水院調侃，他直言：「這種程度的經紀公司，3小時以內就能蓋好吧？這麼看不起經紀公司嗎？」成員特地買星巴克請他喝，他還說：「可是跟這間公司不太搭。」XDD



問VANNER成員的定位還有經紀人在哪，隊長泰煥本來還委婉的想包裝，但馬上被忙內泳光戳破。實際上，VANNER根本就是由隊長兼任經紀人，泰煥要負責預約化妝室、接活動，而且他們的車可能是要拿去跑Uber（泳光說「幫別人忙」），活動都只能叫計程車。



講到服兵役，全員只有Gon服完了，身為大哥的泰煥沒有服役，據說原因還是因為家庭經濟問題，他一人要扛家計所以免役了。而宿舍呢？當時的他們說合約要到期了，恐怕沒錢再續約，張水院決定跟代表通話溝通，正在打工的代表卻只是淡淡的承認還大笑，成員們見狀也笑出來（真的是苦中作樂啊）。



此集是目前《Entero》最高收觀看次數的一集，發布半年以來有36萬觀看次數，底下留言多是近期留言的，紛紛表示自己是因《Peak Time》前來的，認為他們的故事很勵志，而且樂天正面的性格也很圈粉，希望他們能突破困境走上花路。

▼節目影片



▼最後回顧目前11點的舞台，以及VANNER你不該錯過的歌！（〈Form〉有夠洗腦XDD）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞