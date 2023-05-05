金宇彬主演Netflix《末日騎士》下週公開！《劉QUIZ》預告將與好友李光洙電話連線，並重現《繼承者們》名臺詞

好奇金宇彬更多未公開的故事？那就要鎖定下週播出的《劉QUIZ》囉！

改編自同名網漫《末日騎士》的Netflix同名劇集將於下週五（12日）公開。劇情描述一群外號「末日騎士」的快遞員不顧生命危險，在污染嚴重且嚴格劃分社會階級的反烏托邦世界運送必需品的故事。由金宇彬、宋承憲、姜有晳、李絮等主演。

在電視劇公開前，金宇彬已完成tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》與劉在錫、曹世鎬相遇。這是他繼去年（2022年）《偶然成為社長2》後睽違1年再度出演綜藝。從學生時期就懷抱著模特兒夢想的金宇彬，做了許多準備：一天吃一盤雞蛋、還隨身攜帶雞胸肉和保健品。

看到「傳說中的入學考貼文」，金宇彬害羞了，他朝著夢想勇往直前的模樣，讓人感受到他的努力。說到金宇彬的好友，不得不提到李光洙。兩人直接在節目中電話連線，李光洙稱讚金宇彬是「很有男人味的弟弟」。金宇彬陸續出演過不少作品，其中一部不得不提2013年的《繼承者們》啦！他重現當時的「名臺詞」，容易害羞的他說完臺詞只能跑到牆邊「思考人生」！XD

因為健康因素，金宇彬曾休息過一段時間，他透露自己當時的心境：「很害怕」。連續寫了14年或15年日記的他，本來都是寫比較「誇張」的內容，某個瞬間開始，之前認為理所當然而錯過的東西，比如「昨天一天吃了三餐」這種，成為他書寫的對象。

另外，金宇彬於2017年被診斷出鼻咽癌，隨後立即暫停演藝工作、全心投入治療。去年（2022年）以《我們的藍調時光》回歸小螢幕，並出演電影《外星+人1》、綜藝《偶然成為社長2》。希望未來可以看到金宇彬更多作品！

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