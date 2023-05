超場面太尷尬！吳建豪在Jessica面前提到少女時代，曬合照還選了〈Gee〉當背景音樂！

近日,吳建豪和 Jessica(鄭秀妍)一起出席在深圳舉行的某品牌的活動。

兩人在活動上也聊了天,吳建豪就說:「I think we have mautal acquaintances,Reggie in Macau.」Jessica 聽到「Reggie」露出笑容,吳建豪下一秒說:「And also Tiffany & 秀英.I met them years ago.」這也讓 Jessica 尷尬地回:「Oh~okay.」

除此這樣之外,吳建豪還在 IG 限時動態曬出與 Jessica 的合照,背景音樂還選了少女時代的〈Gee〉。這在微博引發熱烈討論,中國網友紛紛表示:「他是真的不知道嗎」、「好尷尬啊」、「吳建豪多吃點瓜吧!免得尷尬」、「他不知道人家已經退隊嗎」、「這男的不會聊天」、「是懂的把場面變得尷尬」等等。

Vanness Wu update IG Story with Jessica Jung



Caption brother - sister

And yeah He used Gee as background pic.twitter.com/M7qES6bVS5 — JJ (@Jesstie418) April 29, 2023

而 Jessica 原本是少女時代成員,然而在2014年無預警退團,為當年娛樂圈投下一顆震撼彈,退團的真正原因至今仍不清楚。而 Jessica 去年也出演中國芒果TV節目《乘風破浪的姐姐》第三季,再展 idol 實力令人讚嘆,在節目中也獲得高人氣,最終獲得第二名的成績。



