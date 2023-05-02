超场面太尴尬！吴建豪在Jessica面前提到少女时代，晒合照还选了〈Gee〉当背景音乐！

近日，吴建豪和 Jessica（郑秀妍）一起出席在深圳举行的某品牌的活动。

两人在活动上也聊了天，吴建豪就说：「I think we have mautal acquaintances，Reggie in Macau.」Jessica 听到「Reggie」露出笑容，吴建豪下一秒说：「And also Tiffany & 秀英.I met them years ago.」这也让 Jessica 尴尬地回：「Oh～okay.」

除此这样之外，吴建豪还在 IG 限时动态晒出与 Jessica 的合照，背景音乐还选了少女时代的〈Gee〉。这在微博引发热烈讨论，中国网友纷纷表示：「他是真的不知道吗」、「好尴尬啊」、「吴建豪多吃点瓜吧！免得尴尬」、「他不知道人家已经退队吗」、「这男的不会聊天」、「是懂的把场面变得尴尬」等等。

Vanness Wu update IG Story with Jessica Jung



Caption brother - sister

And yeah He used Gee as background pic.twitter.com/M7qES6bVS5 — JJ (@Jesstie418) April 29, 2023

而 Jessica 原本是少女时代成员，然而在2014年无预警退团，为当年娱乐圈投下一颗震撼弹，退团的真正原因至今仍不清楚。而 Jessica 去年也出演中国芒果TV节目《乘风破浪的姐姐》第三季，再展 idol 实力令人赞叹，在节目中也获得高人气，最终获得第二名的成绩。



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