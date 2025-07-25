韓流女神Jessica 9月7日來台舉辦《Star 2 Star》粉絲演唱會，與金星們共度星光之夜！8月3日於KKTIX開售

韓流女神Jessica（鄭秀妍）驚喜宣布即將於2025年9月7日在台北國際會議中心舉辦《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》粉絲演唱會，她沒忘了與台灣金星們（Golden Stars）的承諾，要常來台灣見面，這次演唱會命名為「Star 2 Star」，象徵潔西卡與金星之間像星星般閃閃發光(Sparkles)的雙向奔赴，用音樂串起回憶，點亮這場屬於彼此的星光之夜！

從偶像團體出身到現在有時尚女王、全能歌手、語言天才等多樣才華的身份，Jessica在音樂、影視、綜藝各領域一直發光發熱，除了勇闖綜藝節目《乘風破浪》第三季、最終奪得第二名佳績，獲得超高人氣，也與第一名的王心凌成為好友。去年網友幫韓星舉辦「灶腳大賽」，Jessica雖未名列前芧，但她與台灣的星友連結之多，展現對台灣的濃厚情感，也算是另類灶腳。

2023年王心凌台北演唱會上，Jessica專程為好友旋風來台，擔任演唱會嘉賓，2024年Jessica於台大體育館舉行的"Diamond Dreams"演唱會後台，驚見王心凌獻上花藍祝賀，兩人即使工作再忙碌，一直保持連絡，若有機會能在同一城市，也會想辦法碰面，同樣是友情的雙向奔赴；去年又與知名樂團告五人同台合作啤酒節舞台，合唱告五人名曲“好不容易“，掀起熱烈話題，Jessica在表演工作上始終不斷求新求變，更加讓人期待《Star 2 Star》會帶來什麼驚喜。



「感謝粉絲們給我勇氣，努力相信自己，粉絲們也必須相信自己！」出道多年的Jessica一直將金星給她的愛化為力量，持續用最完美的表演努力回報，她為了這次9月7日的演唱會特別準備了多首精選曲目、魅力動感舞台演出以及和粉絲互動，Jessica也懂得時下流行的諧音梗，「我這次要和台灣金星們“星星“相惜！」

《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》演唱會門票預計將於8月3日在KKTIX及全家機台全面開賣，同時也將有專屬福利像觀賞彩排、團體合照和親簽海報、拍立得，有更多機會一睹卡皇風采，金星們趕快筆記搶票時間，不見不散！

有關演唱會及福利進一步資訊請上主辦單位亞士傳媒臉書查詢：

https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw



演唱會資訊如下：

·演出時間：2025年9月7日（日）18:00（實際時間以現場狀況為準）

·演出地點：TICC 台北國際會議中心

·售票平台：KKTIX售票網站 及 全家超商機台

·票價：VIP $5880 / A區 $4880 / B區 $3880 / 愛心席 $2940（全場皆為座席）

·售票時間：2025年8月3日（日）中午12:00起正式開賣

·購票網址：售票系統連結建置中，敬請期待

·主辦單位：亞士傳媒



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞