演唱會已經要開場，Super Junior在後台依舊散漫！讓珉豪著急大喊：快點上台了！

Super Junior 日前在首爾舉行《Super Show 9》安可場，成員們近日也在自己的 YouTube 頻道公開花絮影片。

SHINee 成員珉豪在演唱會第2天也到場為哥哥們應援，始源一看到他的打扮就說：「呀！你感覺都能上台了。」這時 Super Junior 成員們還很散漫的在聊天，工作人員就說：「拜託快點出去～拜託。」珉豪聽到也重覆一次：「拜託現在趕緊出去吧！」利特就說10分鐘前就讓大家出去了，但是沒有人要動 XD



在拍合照前，銀赫還在錄影片，東海緩慢地走出來，珉豪：「快點來拍合照了！」聽到粉絲們已經在尖叫，珉豪又問是不是已經開始了啊？好不容易終於拍完照，Super Junior 又拉著珉豪一起做加油的動作，讓他急到大喊：「快點上台啦！」Super Junior 喊的口號是「全！殺了！」珉豪：「快點上台啦！別殺了！」 比哥哥們還要緊張啊（笑）！



而《Super Show 9》從去年7月至今年3月在亞洲、南美等地開唱，成員們也表示：「多虧了粉絲們，度過寶貴的時間，以後也會看着成員們和粉絲們走下去。」接著，還承諾下一步行動說：「結尾可以看作是《Super Show 10》的開始，請照顧好健康，耐心等待。」



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