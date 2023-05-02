XODIAC《THROW A DICE》初登打歌舞台現身四大音樂節目：表演力有夠震撼！

XODIAC的初打歌舞台大家看了嗎？

由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ Newbies打造首隊的K-POP男團XODIAC已於上周二（4月25日）攜出道歌《THROW A DICE》強勢出道。被韓媒看好為今年「怪物新人」的XODIAC出道歌《THROW A DICE》受到各方關注，就連初登舞台的反應亦十分理想，無論是觀看人次或是討論度，都比同期出道的新人高。



9人組合XODIAC上周二正式出道後，上周四初登韓國著名音樂頻道Mnet的音樂節目《M Countdown》，首踏舞台的表現十分平穩，當中兩日已吸引逾25萬人重溫XODIAC於《M Countdown》上的表演片段，拍得住前輩NCT小分隊DOJAEJUNG同場的表演片段（兩日逾30萬人次）。



XODIAC 9位成員分別來自各地，當中包括韓國成員LEX、HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO、DAVIN和GYUMIN、兩位香港成員SING和LEO，以及來自印尼的ZAYYAN，他們首踏舞台獲得肯定，無疑令他們打了支強心針。身為總隊長的LEX亦不敢掉以輕心，連日來率領隊友到各電視台打歌。除了《M Countdown》外，又先後到KBS電視台的《Music Bank》、MBC電視台《Show！音樂中心》及SBS電視台《人氣歌謠》落力表演。



XODIAC雖然剛剛出道，但備受公司力捧，當中今次出道歌《THROW A DICE》的打歌服更先後出動多個名牌服飾加持，當中包括Gucci、YSL、Valentino、Fendi、Balmain等，出動逾10個不同的名牌服飾進行表演，令粉絲及觀眾大享眼福，同時XODIAC亦趁機為月底到荷蘭及6月到倫敦開騷做足準備。



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