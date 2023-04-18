台灣練習生陳冠叡遺憾未能闖進《BOYS PLANET》決賽，寫下四國語言親筆信，開直播雙語與粉絲互動

（*文末整理陳冠叡所有精彩表現！）上週播出的《BOYS PLANET》，台灣練習生陳冠叡遺憾未能闖進18強進軍決賽，當天節目播出後他親筆寫下了感謝信函，並在15日開通了IG獻給觀眾Star Creator與粉絲們。

陳冠叡表示從〈老虎〉、〈Kill This Love〉、〈Butterfly〉到〈Over Me〉，四次表演都讓他非常幸福，疲憊但不辛苦。雖然是以個人練習生身分隻身前往，但歷經了8個月他交到許多好朋友，整個節目對他來說意義也非常大，很感謝有那麼多人在自己身後支持著。

「因為有你們，我才會更好。」陳冠叡最後寫下「《BOYS PLANET》下台一鞠躬，承諾一定會和粉絲再見，也祝福闖進決賽的18名練習生都有好的結果與未來，「我們都會好好的，我愛你們♥」。

陳冠叡不僅寫了母語中文，還寫下韓文、日文與英文，工整字跡讓粉絲相當感動，也紛紛留言表示「以你為榮」。



昨（16）日陳冠叡還特地開直播與粉絲互動，韓語華語雙聲帶，開場小跳了〈Over Me〉和其他隊的〈Say My Name〉，對於粉絲的提問不吝嗇的一一回答，包括和誰最好（章昊……等人），想念什麼台灣食物（魯肉飯、雞排……等等），如何拿到韓維辰〈Say My Name〉的名牌，和金地雄如何變熟的（1R幫忙他打掃練習室）。粉絲最關心的他也回答了，他表示正在尋覓面試各經紀公司，持續挑戰在韓國出道當愛豆。



今日他也在限時動態用華語錄影片並附上英日韓三國語言文字，再一次感謝Star Creator，要大家別擔心、繼續關注他，他會繼續朝夢想前進。



最後來回顧陳冠叡在《BOYS PLANET》期間精彩的各種表現與特技吧！

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