第二季最終回收視率遠超越第一季！《模範計程車2》李帝勳：「最終回一結束就流下眼淚！」

《模範計程車2》日前送上大結局，除了特別演出的陣容引發話題討論外，最終回的收視率也突破20％而成為SBS史上前3名的電視劇。男主角李帝勳也對此表達了感想。

李帝勳在日前訪談時對韓媒Sports Chosun表示，自己看了《模範計程車2》最終回的播出，並且還流下了眼淚。4月15日播出最終回的SBS金土電視劇《模範計程車2》描述表面上是計程車車行的公司「彩虹運輸」，團隊以金道基（李帝勳飾）司機為首，為投訴無門的被害者們進行復仇。第一季好評不斷，第二季的表現更加亮眼，在最終回甚至飆到最高25.6％，也是2023年至今播出的迷你劇集中最佳收視率紀錄。



李帝勳也表示自己當時知道能夠演出第二季時，心情相當開心，能再度與「彩虹運輸」的成員們合作，心中相當感慨。另一方面也擔心第二季換了全新工作團隊，需要重新培養默契。不過幸好作家編劇在第一季編寫了第1〜10集，第二季也能夠承襲之前的感覺，再度帶給觀眾們痛快的復仇感。



而第二季似乎受到了更多人的喜愛，李帝勳表示在播出結束後，自己也接到了許多祝賀的電話，在拍攝期間也度過許多辛苦的時光，所以李帝勳在看到最終回劇情播出一結束，相當感慨也流下了眼淚。劇中的李帝勳化身正義使者金道基，用各種不一樣的方式嚴懲加害者，而他也說明了延續第一季的型態與信念，第二季也希望在2集內就解決一個有深度的小故事。



《模範計程車2》的大成功，製作第三季也是勢在必行，李帝勳也曾表示若能夠確認製作他也相當期待能夠再參與演出。

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