防彈少年團J-HOPE今日入伍，公開兵哥哥頭

防彈少年團成員J-HOPE以兵哥哥頭亮相。

4月18日J-HOPE將正式入伍履行國防義務。 17日他公開了自己的剃頭照，為入伍做好了最後的準備。 照片裡的J-HOPE將頭髮剪短，側臉對著鏡頭露出淺笑。 同時J-HOPE還表示：「我會健康地去健康的回來。」



今日J-HOPE將通過位於江原道的陸軍A師團新兵教育大隊入伍，成為繼大哥JIN之後第二個入伍的成員，他將在這裡接受為期五週的基礎軍事訓練，之後將會被分配至其他地方繼續服役。

對於J-HOPE的入伍，早前防彈少年團所屬經紀公司BIGHIT MUSIC已經表示很難確認他具體的入伍的時間和場所，今後也不會對外公開，不會舉行任何官方形式的活動，並禁止粉絲前往現場送行。

入伍前幾天，J-HOPE開直播和粉絲活動，向粉絲們表達了歉意。他在直播中表示：「一週之前還會經常想『要怎麼辦』，現在已經變成了『這樣下去真的可以嗎』，變淡然了。真的一週前我覺得很無力，什麼都不想做，之前因為各種工作太忙了，突然休息下來就會讓人覺得很乏力，所以沒有聯繫你們，心情也不是很舒坦。」



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