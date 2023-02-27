《BOYS PLANET》宿舍花絮：陳冠叡秀軟骨功被Keita調侃像螃蟹XD 文淨泫哭哭獲金泰來抱抱♥

選秀節目《BOYS PLANET》近期有支宿舍花絮特別受到歡迎，讓觀眾大喊寶藏練習生多，而且他們的互動相當可愛。

其中一個受歡迎的畫面是，成韓彬來找他的好朋友Seok Matthew說很想他，陳冠叡在外面好奇探頭也進來了。結果，成韓彬不記得陳冠叡和Seok Matthew同一組，讓陳冠叡超傷心跑走跪地～～～



천관루이 매력 미쳤다니까 진짜로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/7lX0PVe7bv — (@boysplanet_z) February 22, 2023

後來這個房間越聚越多人，Seok Matthew突然模仿陳冠叡拉筋抬起腳，陳冠叡想阻止已經來不及了，就連KEITA與吾木提也加入調侃行列，Keita（佳汰）：「看著舞蹈突然『哦～但我認為』……不是，為什麼，現在在做什麼──哥幹嘛那樣！」吾木提則直接躺下來模仿劈腿了。



「我有那樣的習慣！這裡有鏡子看不到啊！」陳冠叡喊冤，Keita繼續說：「像螃蟹一樣的習慣是不行的！為什麼會有那樣的習慣！攝影機看不到，但我們眼睛看得到啊！好討厭！還不如直接給攝影機看！」這接房間因此都是Keita激動喊聲和其他人的笑聲XDDD



而下個畫面是溫馨場面，主角是同經紀公司、一起來打拚的文淨泫與金泰來。文淨泫練習上可能不是很順利，和金泰來前後進房間，金泰來直接給他一個背後抱。文淨泫說自己才剛在隔壁房和車雄基訴苦，金泰來喊他：「小不點啊！」兩人自然而然一起躺下，聊了好一陣子，看來文淨泫找到了新訴苦對象。



此花絮影片下，網友留言：「大家都充滿才能又帥氣，但不能全部出道真的很可惜」「這麼一看，互相照顧對方、黏在一起練習感覺很好，好可惜啊……真的希望練習生們都能有好結果」「泰來吉他彈得好，歌唱得好，還善良 ㅠㅠㅠ真的出道吧 ㅠㅠㅠ」「陳冠叡的個性比想象的要好，活潑開朗，舞台下就像弟弟一樣，所以很新鮮、很有好感，特別是有奇怪的魅力。成韓彬一溜煙就來到Matthew身邊，為什麼這麼要好呢ㅠㅠㅈ Seok韓組合展現了新的魅力，想要投票的人越來越多了ㅜㅜ」

▼完整花絮影片



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