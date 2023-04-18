台湾练习生陈冠睿遗憾未能闯进《BOYS PLANET》决赛，写下四国语言亲笔信，开直播双语与粉丝互动

（*文末整理陈冠睿所有精彩表现！）上周播出的《BOYS PLANET》，台湾练习生陈冠睿遗憾未能闯进18强进军决赛，当天节目播出后他亲笔写下了感谢信函，并在15日开通了IG献给观众Star Creator与粉丝们。

陈冠睿表示从〈老虎〉、〈Kill This Love〉、〈Butterfly〉到〈Over Me〉，四次表演都让他非常幸福，疲惫但不辛苦。虽然是以个人练习生身分只身前往，但历经了8个月他交到许多好朋友，整个节目对他来说意义也非常大，很感谢有那么多人在自己身后支持著。

「因为有你们，我才会更好。」陈冠睿最后写下「《BOYS PLANET》下台一鞠躬，承诺一定会和粉丝再见，也祝福闯进决赛的18名练习生都有好的结果与未来，「我们都会好好的，我爱你们♥」。

陈冠睿不仅写了母语中文，还写下韩文、日文与英文，工整字迹让粉丝相当感动，也纷纷留言表示「以你为荣」。



昨（16）日陈冠睿还特地开直播与粉丝互动，韩语华语双声带，开场小跳了〈Over Me〉和其他队的〈Say My Name〉，对於粉丝的提问不吝啬的一一回答，包括和谁最好（章昊……等人），想念什么台湾食物（鲁肉饭、鸡排……等等），如何拿到韩维辰〈Say My Name〉的名牌，和金地雄如何变熟的（1R帮忙他打扫练习室）。粉丝最关心的他也回答了，他表示正在寻觅面试各经纪公司，持续挑战在韩国出道当爱豆。



今日他也在限时动态用华语录影片并附上英日韩三国语言文字，再一次感谢Star Creator，要大家别担心、继续关注他，他会继续朝梦想前进。



最后来回顾陈冠睿在《BOYS PLANET》期间精彩的各种表现与特技吧！

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