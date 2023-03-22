《Boys Planet》&《黑暗榮耀》聯動？新Meme瘋傳：在全宰寯面前這樣做就死定了

全球都在瘋《黑暗榮耀》，裡頭許多經典場面都變成Meme（迷因，梗圖）瘋傳，例如宋慧喬飾演的文同珢喊各種「涎鎮啊」，而最近有網友「腦洞大開」，讓《Boys Planet》與《黑暗榮耀》聯動，Meme相當有創意。

一名推特網友（@9ejtcGB1TMw3AUp）：「如果在全宰寯面前這樣做就死定了瑟瑟發抖」配圖是《Boys Planet》台灣練習生陳冠叡宛如魔術的轉手絹即興表演‎。



這則推文近3.6萬人轉推，轉發到IG更有6.6萬人點愛心！



而他的意思你看懂了嗎？因為全宰寯是紅綠色盲分不清楚紅色綠色，可能看不懂陳冠叡在幹嘛，再加上陳冠叡的韓文名字是「천관루이」，叡字翻成「루이」也等於全宰寯的狗狗路易！



許多網友看了笑瘋，也贊同全宰寯看到真的會抓狂，但也有網友覺得陳冠叡很安全，「因為是路易所以沒關係」（宰寯可是很疼路易啊～）。



順帶一提，陳冠叡在《Boys Planet》第二回合舞台表演BTS防彈少年團〈Butterfly〉頗受觀眾歡迎，陳冠叡新淺色髮型搭上優美舞蹈，加上令人驚豔的歌喉，被稱讚「就是隻美麗蝴蝶」，表演影片在YouTube已達76萬觀看次數，在台灣區YouTube一度登上發燒影片#1的位置。



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